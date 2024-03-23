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06:04, 23 марта 2024Россия

Над Брянской областью сбили второй беспилотник

Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над территорией Брянской области, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

По его информации, разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

До этого Богомаз сообщил о первом сбитом беспилотнике над территорией Выгоничского района Брянской области. Разрушений и пострадавших также не оказалось.

В Самарской области колонна нефтеперерабатывающей установки загорелась после падения дрона. Пострадавших, по предварительной информации, нет, на месте работают пожарные расчеты.

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      Марина Совина
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