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13:29, 23 марта 2024Силовые структуры

Один из подозреваемых в совершении теракта в Крокусе дал показания

Shot: задержанный заявил, что устроил теракт в «Крокусе» за миллион рублей

Кадр: Telegram-канал SHOT

Один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» дал показания. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

Мужчина заявил, что устроил теракт за миллион рублей. Кураторы в Telegram дали ему задание и перевели половину суммы на карту. Мужчинам предоставили оружие, их готовили на протяжении месяца.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале.

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      Екатерина Кашурникова
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