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11:10, 23 марта 2024Россия

Опубликовано фото задержанного подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе»

Опубликовано фото задержанного в Брянской области предполагаемого террориста

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Появилось фото задержанного в Брянской области предполагаемого террориста, подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Фото опубликовал Mash.

Cообщается, что задержанный — Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович 2004 года рождения. В результате погони предполагаемый террорист получил повреждение глаза.

Отмечается, что сейчас ему делают операцию, после которой будут допрашивать.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как уточнил глава ФСБ, среди них находятся четыре террориста.

Ранее Навлинском районе Брянской области задержан белый Renault Symbol, на котором могли передвигаться устроившие 22 марта теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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      Семен Александров
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