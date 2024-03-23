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10:09, 23 марта 2024Спорт

Овечкин поднялся на одну строчку в списке бомбардиров НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ

Фото: David W Cerny / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Статистика доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс» хоккеист набрал два (1+1) очка. Таким образом, теперь в активе Овечкина 1541 (846+695) балл в 1413 матчах. Россиянин обошел по этому показателю канадца Джо Торнтона, на счету которого 1539 очков в 1714 встречах.

Встреча против «Каролины» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 7:6. Овечкин отметился голом и пасом.

Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 48 шайб.

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      Анастасия Борисова
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