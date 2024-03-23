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07:55, 23 марта 2024Спорт

Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обойти «Каролину» со счетом 7:6
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: David W Cerny / Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролин Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в американской столице, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54).

У »Каролины» отличились Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

На счету Овечкина в актуальном сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 846 шайб: таким образом, он отстает на 48 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб. Он забросил две шайбы в игре против «Торонто Мейпл Лифс» (3:7).

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      Марина Совина
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