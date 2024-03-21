Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб

Нападающий Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль во втором подряд матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин забросил две шайбы в игре против «Торонто Мейпл Лифс» (3:7). 38-летний форвард довел число голов за карьеру в лиге до 845. Таким образом он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 49 шайб.

В предыдущем матче дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари Флэймс». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Всего в текущем сезоне Овечкин провел 65 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.