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НХЛ - регулярный чемпионат
09:21, 21 марта 2024Спорт

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб

Нападающий Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль во втором подряд матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин забросил две шайбы в игре против «Торонто Мейпл Лифс» (3:7). 38-летний форвард довел число голов за карьеру в лиге до 845. Таким образом он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 49 шайб.

В предыдущем матче дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Калгари Флэймс». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Всего в текущем сезоне Овечкин провел 65 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.

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      Дарья Коршунова
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