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17:07, 23 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемый в совершении теракта в «Крокусе» сообщил о местонахождении оружия

Задержанный за теракт в «Крокусе» заявил, что сбросил оружие до Брянской области

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Один из подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявил, что оружие из машины было выброшено до момента задержания в Брянской области. Об этом сообщает RT.

На опубликованных изданием кадрах мужчина признается, что его зовут Раджаб Ализаде и ему 30 лет. В какой именно точке предполагаемые террористы выбросили оружие, неизвестно. Всех задержанных этапировали в Москву, уточняет Telegram-канал Shot.

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