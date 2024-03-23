Подозреваемый в совершении теракта в «Крокусе» сообщил о местонахождении оружия

Задержанный за теракт в «Крокусе» заявил, что сбросил оружие до Брянской области

Один из подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявил, что оружие из машины было выброшено до момента задержания в Брянской области. Об этом сообщает RT.

На опубликованных изданием кадрах мужчина признается, что его зовут Раджаб Ализаде и ему 30 лет. В какой именно точке предполагаемые террористы выбросили оружие, неизвестно. Всех задержанных этапировали в Москву, уточняет Telegram-канал Shot.