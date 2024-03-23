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13:42, 23 марта 2024Силовые структуры

Посетители «Крокуса» опровергли информацию о давке после начала стрельбы

Посетители «Крокуса» рассказали, что давки не было и люди помогали друг другу

Кадр: Telegram-канал Mash

Супруги Маргарита и Павел Б. рассказали, что давки после начала стрельбы в «Крокус Сите Холле» не было и люди помогали друг другу. Их слова передает ТАСС.

Павел отметил, что вместе с супругой побежал, как только раздалась стрельба. «В моей голове просто появилась мысль: надо бежать. И не туда, куда бегут все. С нами бежало довольно много людей», — рассказал он.

Маргарита сказала, что люди помогали друг другу. «Никто не толкался, давки не было. При этом стрельба продолжалась», — добавила девушка.

Ранее посетительница концерта рассказала, что их с подругой спас незнакомый юноша. «Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел — парень вел нас в полной темноте, мы только за его свитер держались», — поделилась воспоминания женщина.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» в Подмосковье вечером 22 марта.

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      Екатерина Кашурникова
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