Пострадавших при теракте в «Крокусе» доставили в 12 больниц Москвы

Хрипун: пострадавшие при теракте в «Крокусе» доставлены в 12 больниц Москвы

Пострадавших при теракте в «Крокусе» доставили в 12 больниц Москвы. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, сообщает ТАСС.

По его словам, им оказывается вся необходимая помощь. .

«Все силы и все средства были оперативно включены в работу — порядка 10 бригад скорой помощи, реанимобили, 3 вертолета, работали 7 базовых взрослых больниц», — дополнил Хрипун.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокусе». Перечень состоит из 99 человек. Согласно представленным данным, 84 человека находятся в Москве, 15 — в Подмосковье.