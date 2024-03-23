Раскрыты имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Подмосковья раскрыл имена госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Министерство здравоохранения Московской области раскрыло имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Список опубликован на сайте ведомства.

На данный момент в перечне 37 строк. Помимо фамилий, сообщается, в какую больницу был доставлен тот или иной пациент, с каким диагнозом и в каком состоянии.

Имена многих пострадавших пока выяснить не удалось. Типичные травмы у пострадавших — огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.