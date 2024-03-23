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00:18, 23 марта 2024Россия

Раскрыты имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Подмосковья раскрыл имена госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство здравоохранения Московской области раскрыло имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Список опубликован на сайте ведомства.

На данный момент в перечне 37 строк. Помимо фамилий, сообщается, в какую больницу был доставлен тот или иной пациент, с каким диагнозом и в каком состоянии.

Имена многих пострадавших пока выяснить не удалось. Типичные травмы у пострадавших — огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.

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      Марина Совина
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