В России создадут казачий мобилизационный резерв

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

В России появится казачий мобилизационный резерв. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с поправками в закон «О государственной службе российского казачества», члены казачьего общества, взявшие на себя обязательства по несению госслужбы и пребывающие в запасе Вооруженных сил РФ, Службы внешней разведки или Федеральной службы безопасности, имеют право поступать в мобилизационный резерв на добровольной основе. Для этого Всероссийское казачье общество будет заключать договор с Минобороны России, а войсковые казачьи общества — с территориальными органами уполномоченного органа. В договоре, помимо прочего, будет отражена численность казаков, пребывающих в резерве.

Контролировать соблюдение членами казачьих обществ принятых на себя обязательств по несению службы будут их атаманы, в том числе атаман Всероссийского казачьего общества.

В ноябре 2023 года Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Вместо Николая Долуды им стал Виталий Кузнецов.