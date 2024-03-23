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19:02, 23 марта 2024Россия

Россиян обязали учитывать интересы соседей при сдаче квартиры посуточно

Путин подписал закон, обязывающий учитывать интересы соседей при сдаче квартиры

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы недвижимости обязаны учитывать интересы соседей при сдаче квартиры посуточно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, при сдаче квартиры многоквартирного дома должны соблюдаться правила содержания общего имущества, требования энергетической эффективности. Все помещения должны быть оснащены приборами учета электроэнергии. Это актуально в таких ситуациях, когда недобросовестные владельцы сдают квартиры десяткам жильцов.

Если же при сдаче посуточно квартиры съемщики шумят, устраивают беспорядки, повреждают общедомовое имущество и иными способами нарушают права соседей, то последние могут обратиться в суд. И ответственность за противоправные действия будут нести не только квартиросъемщики, но и хозяева недвижимости.

Ранее Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России. Ранее закон распространялся только на школы.

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      Вера Владзиевская
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