В России уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Минобороны России: ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта пресекли попытки киевских властей совершить террористические атаки по объектам на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российские ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ): пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской.

Ранее колонна нефтеперерабатывающей установки в Самарской области загорелась после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Позднее произошел пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области.