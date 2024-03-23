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07:22, 23 марта 2024Россия

В России уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Минобороны России: ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Фото: Unsplash

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта пресекли попытки киевских властей совершить террористические атаки по объектам на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российские ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ): пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской.

Ранее колонна нефтеперерабатывающей установки в Самарской области загорелась после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия. Позднее произошел пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области.

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      Марина Совина
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