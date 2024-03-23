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12:56, 23 марта 2024Силовые структуры

СК попросил россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе»

СК просит людей предоставить имеющуюся у них информацию о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Следственный комитет (СК) России просит людей, находившихся в момент теракта в «Крокус Сити Холле», и очевидцев предоставить всю имеющуюся у них информацию для восстановления картины событий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Сведения можно передать по телефонам:

8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СК России.

8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СК России по Московской области.

8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СК России.

Ранее СК сообщил о задержании четырех подозреваемых по делу о теракте в красногорском концертном зале, который произошел 22 марта. Предполагаемых террористов задержали в 100 километрах от границы с Украиной, следователи уже приступили к работе с ними.

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      Олеся Мицкевич
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