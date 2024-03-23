Спасавшего людей в «Крокусе» школьника призвали наградить

В ГД предложили наградить 15-летнего подростка, спасавшего людей в «Крокусе»

Пятнадцатилетнего школьника, который помог спастись десяткам людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», призвали наградить. С такой инициативой выступил комитет Государственной Думы по защите семьи, передает РИА Новости.

Глава комитета Нина Останина рассказала, что соответствующее предложение будет направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину и совету Госдумы. Депутат призвала вручить школьнику почетную грамоту ГД за умелые действия. «Этот парень просто вызывает уважение, восхищение», — заявила она.