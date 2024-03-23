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20:58, 23 марта 2024Россия

Стала известна судьба оставшихся на парковке «Крокуса» автомобилей

Губернатор Подмосковья Воробьев: вещи из «Крокуса» можно забрать 24 марта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Владимир Расулов / Коммерсантъ

Посетители «Крокус Сити Холла» смогут забрать автомобили с парковки в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, стало известно ТАСС.

По словам Воробьева, подземная парковка концертного зала рассчитана на 150 автомобилей. Владельцы машин смогут получить их 24 марта в районе 19:00.

Посетители также смогут забрать личные вещи, оставленные в зале. Воробьев уточнил, что многие из них находятся в гардеробе, при этом посетители могли потерять номерки. Чтобы организовать возврат вещей, власти разработают специальный алгоритм. Его предложат в воскресенье в районе 12:00 часов.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, затем прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека, 140 человек доставили в больницы.

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      Мария Черкасова
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