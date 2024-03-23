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20:09, 23 марта 2024Россия

Власти Подмосковья обновили данные о пострадавших во время теракта

Депздрав Подмосковья: в результате теракта в Крокусе пострадали 140 человек

Фото: Владимир Расулов / Коммерсантъ

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в больницы были доставлены 140 человек. Это следует из опубликованного Департаментом здравоохранения Московской области документа.

Из госпитализированных пять человек находятся на стационарном лечении, 32 — на амбулаторном. Троих отпустили домой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплаты от 500 тысяч до трех миллионов рублей пострадавшим в результате теракта.

В свою очередь Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, крупные российские банки пообещали пострадавшим списать кредиты.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу по толпе. В «Крокусе» слышались взрывы, после чего начался пожар. Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании 11 человек, причастных к теракту.

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      Мария Черкасова
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