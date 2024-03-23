Стало известно возможное число людей в «Крокусе» незадолго до обрушения крыши

Более 200 человек могли находиться в зале «Крокуса» перед обрушением крыши

Более 200 человек могли находиться в концертом зале «Крокус Сити Холла» за несколько мгновений до обрушения крыши. Об этом стало известно изданию Baza.

Такой вывод сделали сотрудники оперативных служб после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Ранее посетители «Крокуса» рассказали о стрельбе убегающим людям в спину.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов и начался пожар.