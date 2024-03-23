В США достигли соглашения по предотвращению шатдауна за 10 минут до дедлайна

Лидер демократов Шумер: Сенат США достиг соглашения по предотвращению шатдауна

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что представителям партий удалось достичь соглашения по предотвращению шатдауна в стране. Об этом передает РИА Новости.

Шумер подчеркнул, что сенаторы провели длинный и сложный день. «Но мы только что достигли соглашения, чтобы завершить работу по финансированию правительства», — заявил он за 10 минут до дедлайна.

1 марта президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. В этот же день Сенат поддержал краткосрочный бюджет правительства. До этого инициативу одобрила Палата представителей Конгресса США.