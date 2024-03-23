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07:03, 23 марта 2024Мир

В США достигли соглашения по предотвращению шатдауна за 10 минут до дедлайна

Лидер демократов Шумер: Сенат США достиг соглашения по предотвращению шатдауна
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Leah Millis / Reuters

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что представителям партий удалось достичь соглашения по предотвращению шатдауна в стране. Об этом передает РИА Новости.

Шумер подчеркнул, что сенаторы провели длинный и сложный день. «Но мы только что достигли соглашения, чтобы завершить работу по финансированию правительства», — заявил он за 10 минут до дедлайна.

1 марта президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. В этот же день Сенат поддержал краткосрочный бюджет правительства. До этого инициативу одобрила Палата представителей Конгресса США.

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      Марина Совина
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