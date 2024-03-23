В Кремле ответили на вопрос о проведении Путиным Совбеза по теме теракта

Песков: своевременно сообщим, если у Путина будет Совбез по теме теракта

Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, если у президента Владимира Путина будет совещание Совбеза по теме теракта в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Днем 23 марта Путин выступил с видеообращением, в котором пообещал возмездие за атаку на «Крокус Сити Холл». Глава государства назвал произошедшее кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека, 140 человек доставили в больницы.