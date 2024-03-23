В российском городе объявили воздушную тревогу

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявлении в Белгороде и Белгородском районе угрозы ракетного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале 23 марта.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — заявил он.

Он призвал жителей не подходить к окнам, если они находятся дома, а также укрыться в помещениях со сплошными стенами. Оказавшимся на улице белгородцам Гладков порекомендовал проследовать в безопасное место или в укрытие.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Нападению подверглись два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район.