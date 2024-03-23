Valeurs Actuelles: политика Путина актуальна для развивающихся стран

Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина актуальнее политики Запада для развивающихся стран. Такую точку зрения высказало французское издание Valeurs Actuelles.

По мнению аналитиков, успех политики российского президента состоит в способности своевременно реагировать на меняющиеся геополитические тенденции. Но при этом Путин ставит на первое место развитие собственной страны, что может быть особенно актуально для развивающихся стран.