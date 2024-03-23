Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:13, 24 марта 2024Интернет и СМИ

Во Франции сравнили политику России и Запада

Valeurs Actuelles: политика Путина актуальна для развивающихся стран

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина актуальнее политики Запада для развивающихся стран. Такую точку зрения высказало французское издание Valeurs Actuelles.

По мнению аналитиков, успех политики российского президента состоит в способности своевременно реагировать на меняющиеся геополитические тенденции. Но при этом Путин ставит на первое место развитие собственной страны, что может быть особенно актуально для развивающихся стран.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Греки остановили состав с бронетехникой США и потребовали убраться домой

      Во Франции сравнили политику России и Запада

      Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ

      Посол рассказал о взаимодействии с США после теракта в «Крокусе»

      В компьютерах Apple обнаружили неисправимую уязвимость

      В США заявили о «больных на голову» ребятах из Вашингтона

      В США назвали вероятной версию о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

      В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию

      Владелец «Крокуса» рассказал о передвижении террористов в концертном зале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше