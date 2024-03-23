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12:23, 23 марта 2024Силовые структуры

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» уничтожен огнем

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем

Фото: МЧС России

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен огнем. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах, предоставленных МЧС России, видны сгоревшие кресла и обугленные лестничные проходы. От стен зала остался только каркас, почерневший от копоти.

Вечером 22 марта группа мужчин в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.

23 марта Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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      Екатерина Кашурникова
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