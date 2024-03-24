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12:28, 24 марта 2024Мир

Бывший глава спецслужб Сербии высказался о санкциях против России

Экс-глава спецслужб Сербии Вулин: страна не введет санкции вопреки Западу
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Milos Miskov / Anadolu Agency / Getty Images

Вопреки давлению Запада Сербия не введет санкции против России, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин. О санкциях против России бывший глава сербских спецслужб высказался в беседе с РИА Новости.

Он назвал президента Сербии Александра Вучича единственным свободным государственным деятелем в Европе, который имеет смелость сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. «Это позиция сербского народа — мы не желаем быть частью антироссийской истерии», — заявил он.

Вулин признал, что давление Запада на страну велико и включает прямые угрозы Вучичу «политическим небытием» от западных политиков. «А вы знаете, что это очень часто может быть угрозой жизни», — говорит он.

По мнению Вулина, если бы Вучич ввел санкции в отношении России, он бы стал самым уважаемым человеком на Западе, однако президент Сербии на такое не пойдет. Кроме того, сказал Вулин, в долгосрочной перспективе это грозило бы разрушением отношений России и Сербии. «Сербия никогда больше не исправила [бы] своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся», — заключил он.

Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года, до этого он был министром обороны и министром внутренних дел страны. В 2023 году Минфин США включил Вулина в санкционный список «за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе», после чего он покинул пост добровольно.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов к новым санкциям. «Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей», — сказала она.

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      Александра Лисица
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