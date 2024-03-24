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05:14, 24 марта 2024Мир

Греки остановили состав с бронетехникой США и потребовали убраться домой

Члены компартии Греции написали слово «убийцы» на бронетехнике США
Архивное фото

Архивное фото. Reuters

Члены Компартии Греции, а также ее молодежной организации КНЕ заблокировали поезд с бронетехникой США и написали на ней слова killers go home («убийцы, убирайтесь домой»). Об этом сообщил портал Pentapostagma.

Уточняется, что грузовой состав перевозил американскую бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию. Демонстранты стояли на путях с флагами и развернутым панно и заставили поезд остановиться. Также они скандировали лозунг «Александруполис — порт народов, а не база империалистов» и требовали, чтобы натовские войска покинули регион. Как видно на опубликованных фото и видео, слова на технике выведены оставлена красной краской.

Как отмечает издание, члены компартии и КНЕ борются за прекращение участия Греции в военных операциях США, НАТО и Евросоюзе. Член регионального комитета КПГ в греческой области Восточная Македония и Фракия Ставрос Базас осудил превращение Александруполиса в огромную базу НАТО. Он также раскритиковал власти страны за передачу «реакционному правительству Зеленского системы вооружений, полезных для обороны собственной страны».

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил против финансовой помощи Украине в ущерб европейцам.

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      Марина Совина
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