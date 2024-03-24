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01:54, 24 марта 2024Мир

В России заявили о разрушении контактов с США по борьбе с терроризмом

Посол Антонов заявил, что контакты РФ и США по борьбе с терроризмом разрушены

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что контакты Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом оказались разрушены. Он добавил в разговоре с РИА Новости, что это произошло не по вине российской стороны.

По словам дипломата, он не раз «напоминал американцам», что президент РФ был первым, кто выразил готовность помочь США в 2001 году. «И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине все это на сегодняшний день разрушено», — высказался Антонов.

Ранее Антонов сообщил, что санкции в отношении РФ являются нелепым шагом и демонстрацией бессильной злобы руководства США. Он указал, что на прошедших президентских выборах граждане России показали свое единство.

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      Маргарита Пименова
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