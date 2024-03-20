Посол назвал санкции против России бессильной злобой американской администрации

Посол Антонов: санкции против РФ являются злобой американской администрации

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что санкции против России являются нелепым шагом, а такое показетелем бессильной злобы американской администрации. Его слова приводит РИА Новости.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — отметил Антонов.

Он добавил, что население России на прошедших выборах президента продемонстрировал свое единство и «понимание реальных источников дестабилизации в мире».

Ранее посол Антонов прокомментировал оценку президентских выборов в России американскими властями. Он подчеркнул, что Москву не волнуют ангажированные оценки выборов, идущие из недружественных стран. Антонов добавил, что позиция американской администрации никаким образом не может повлиять на законность избирательного процесса в России.