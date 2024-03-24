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21:53, 24 марта 2024Мир

В Сербии начался массовый митинг против НАТО

В Белграде прооходит массовый митинг против НАТО

Фото: John Kolesidis / Reuters

В Сербии в годовщину начала интервенции НАТО в Югославию начался массовый митинг против альянса. Акция протеста проходит в центре Белграда. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие вышли к зданию Национального музея. Участники акции пришли с флагами, на которых значатся лозунги: «Смерть НАТО-фашистам!», «Смерть империализму».

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений сербской армии и сил Североатлантического альянса.

В 1999 году на фоне вооруженного противостояния между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии силы Североатлантического альянса устроили бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ). Свои действия, не согласованные с Совбезом ООН, в НАТО объяснили тем, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии.

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      Марина Совина
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