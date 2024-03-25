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18:55, 25 марта 2024Силовые структуры

64-летнего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали

В Москве суд арестовал 64-летнего Исраила Исломова по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал 64-летнего Исраила Исломова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 22 мая. Он подозреваемый по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Оба его сына — Диловар и Аминчон — также арестованы на два месяца.

Как стало известно Telegram-каналу «112», именно Исломов вместе с сыновьями продал террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова попросили арестовать следователи.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.

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      Екатерина Кашурникова
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