64-летнего фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали

В Москве суд арестовал 64-летнего Исраила Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал 64-летнего Исраила Исломова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 22 мая. Он подозреваемый по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Оба его сына — Диловар и Аминчон — также арестованы на два месяца.

Как стало известно Telegram-каналу «112», именно Исломов вместе с сыновьями продал террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова попросили арестовать следователи.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.