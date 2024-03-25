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04:41, 25 марта 2024Наука и техника

Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае

Reuters: глава Apple Тим Кук пообещал запустить Vision Pro в Китае до конца года

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Релиз очков виртуальной реальности Apple Vision Pro в Китае может состояться до конца 2024 года. Об этом рассказал Reuters, ссылаясь на проправительственный китайский ресурс.

CCTV Finance, передает, что об этих планах реализовать скорый запуск Vision Pro на территории Китайской Народной Республики (КНР) тайно якобы сообщил лично глава Apple Тим Кук во время разговора с журналистами на Форуме развития государства в Пекине, начавшегося 24 марта. Цель мероприятия — продемонстрировать представителям других стран достижения Китая в области технологий.

Известно, что во время посещения форума Тим Кук также заявил о планируемом наращивании инвестиций компании в исследования и разработку в этом регионе.

Ранее специалисты фирмы International Data Corporation (IDC) предсказали взрывной рост популярности гарнитур альтернативной реальности. К 2026 году количество отгруженных на рынок девайсов должно приблизиться к отметке 20 миллионов, в 2028 году — превысить показатель в 35 миллионов единиц.

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      Александра Синицына
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