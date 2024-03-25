Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
1:1
3-й сет
live
Карен Хачанов
Майами (м)
Металлург Мг
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
СКА
2:2
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Кипр
0:1
1-й тайм
live
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
1:0
1-й тайм
live
Северная Македония
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
19:36, 25 марта 2024Спорт

Блогер Джейк Пол назвал преимущество Майка Тайсона в поединке с ним

Блогер Джейк Пол заявил, что Майк Тайсон до сих пор обладает сильным ударом

Фото: IMAGO / Tom Hogan / Globallookpress.com

Блогер Джейк Пол на своем YouTube-канале назвал преимущество бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в поединке с ним.

Пол посчитал, что возраст не сыграет ему на руку, так как 57-летний Тайсон до сих пор обладает сильным ударом. «Хочу почувствовать его мощь. Майк, я правда хочу это увидеть. Имей в виду, что у меня железный подбородок. Я держу удары», — заявил блогер.

О проведении поединка между Тайсоном и Полом стало известно 7 марта. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри. В последнем поединке, который прошел по правилам бокса, блогер победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

В 2020 году Тайсон выходил на ринг против соотечественника Роя Джонса. Выставочный бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году в последнем профессиональном поединке он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

      Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

      Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

      Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

      На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

      Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

      Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше