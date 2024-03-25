Блогер Джейк Пол назвал преимущество Майка Тайсона в поединке с ним

Блогер Джейк Пол заявил, что Майк Тайсон до сих пор обладает сильным ударом

Блогер Джейк Пол на своем YouTube-канале назвал преимущество бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в поединке с ним.

Пол посчитал, что возраст не сыграет ему на руку, так как 57-летний Тайсон до сих пор обладает сильным ударом. «Хочу почувствовать его мощь. Майк, я правда хочу это увидеть. Имей в виду, что у меня железный подбородок. Я держу удары», — заявил блогер.

О проведении поединка между Тайсоном и Полом стало известно 7 марта. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри. В последнем поединке, который прошел по правилам бокса, блогер победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

В 2020 году Тайсон выходил на ринг против соотечественника Роя Джонса. Выставочный бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году в последнем профессиональном поединке он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.