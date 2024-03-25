Бузова перевела два миллиона рублей пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Бузова перевела два миллиона рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

Певица Ольга Бузова перевела два миллиона рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Бузова опубликовала скриншот своего пожертвования. «Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам это для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман», — пояснила она.

Певица призвала поклонников поучаствовать в сборе денег, подчеркнув, что любая сумма важна.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил, что перевел деньги пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» и их семьям.

До этого рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и вывел более ста человек во время атаки террористов.