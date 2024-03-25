Предложен способ борьбы с трудноизлечимым раком

Science Translational Medicine: предложен способ борьбы с раком молочной железы

Ученые предложили новый способ борьбы с агрессивным и трудноизлечимым раком молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Научная работа основана на идее, что вещества, вырабатываемые трижды негативными опухолями молочной железы, могут быть использованы в борьбе с этими же опухолями. Специалисты проанализировали метаболомику (совокупность метаболитов) этого типа рака и выявили соединение гуанозиндифосфат-маннозу — GDP-M, — которая препятствует восстановлению ДНК.

GDP-M представляет собой нуклеотидный сахар, который является субстратом гликозилтрансферазных реакций в метаболизме человека. Он также вырабатывается кишечной палочкой Escherichia coli и может быть воспроизведен синтетически в лаборатории.

Эксперименты показали, что использование этого метаболита делает клетки опухоли более уязвимыми для повреждающих ДНК препаратов. Кроме того, GDP-M усиливал эффективность антител иммунных контрольных точек и ингибиторов PARP — класса таргетных агентов, применяемых при раке молочной железы.

По словам авторов, GDP-M может в скором будущем способствовать созданию терапии для людей с худшей формой трижды негативного рака молочной железы.

