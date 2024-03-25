69-я параллель
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15:41, 25 марта 202469-я параллель

Два арктических региона России стали лидерами по зарплатам в малых городах

ЯНАО и НАО стали лидерами в рейтинге зарплат в малых городах России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Два арктических региона РоссииЯмало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ (ЯНАО и НАО) — возглавили рейтинг зарплат в малых городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодное исследование аналитиков.

В частности, в небольших населенных пунктах ЯНАО средняя зарплата составила 128 тысяч рублей, что равняется 5,3 стандартного потребительского набора, а в НАО — 118 тысяч, которых достаточно для 4,6 набора товаров и услуг.

Третье место досталось Магаданской области, где работники имеют среднюю заработную плату в 129 тысяч рублей, или 4,5 потребительской корзины. Помимо того, высокие показатели зафиксированы на Чукотке, Сахалине, в Якутии, Амурской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Ранее стало известно, что в Арктике существуют позиции, на которых зарплата может превышать полмиллиона рублей. Так, весной 2022 года в Мурманске искали стоматолога с окладом 500 тысяч рублей, а на должности капитана плавучего хранилища газа обещали платить еще больше — 650 тысяч.

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      Никита Абрамов
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