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10:01, 25 марта 2024Наука и техника

Двойные коричневые карлики оказались редкими объектами

MNRAS: двойные коричневые карлики могут существовать лишь в молодости

Фото: Victor Ruiz Caballero / Reuters

Астрономы обнаружили, что коричневые карлики крайне редко встречаются в парах. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Коричневые карлики представляют собой объекты крупнее Юпитера, но меньше маломассивных звезд. Они возникают, как и обычные звезды, из коллапсирующих облаков газа и пыли, но не имеют достаточной массы, чтобы поддерживать термоядерный синтез. Наблюдения, проведенные с помощью телескопа Хаббл, показывают, что холодные коричневые карлики с небольшой массой редко имеют спутники.

Исследователи представили результаты нового астрономического обзора, нацеленного на поиск спутников 33 близлежащих коричневых карликов со спектральными классами T8 — Y1. Было показано, что двойные коричневые карлики могут существовать лишь в молодости, однако они связаны слишком слабыми гравитационными силами, чтобы оставаться двойными в течение длительного времени.

Кроме того, наблюдения дополнительно подтвердили, что коричневые карлики рождаются так же, как звезды, в результате гравитационного коллапса облака молекулярного водорода.

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      Александр Еникеев
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