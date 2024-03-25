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06:30, 25 марта 2024Наука и техника

Пользователи флагманов Samsung пожаловались на запах гари

Владельцы Samsung Galaxy S24 Ultra рассказали о запахе гари при работе телефона

Фото: Loren Elliott / Reuters

Владельцы актуальных флагманских смартфонов Samsung пожаловались на запах гари, который возникает во время эксплуатации телефонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

В сообщении на Reddit говорится, что резкий запах заметен, если извлечь стилус из гнезда Galaxy S24 Ultra. «Либо у меня чувствительный нос, либо эту штуку "поджаривают" изнутри», — рассказал о проблеме автор под ником LatifYil.

Комментаторы на площадке подтвердили, что запах горелой пластмассы действительно заметен. «Заставил меня понюхать мой стилус. Могу подтвердить, что запах есть», — заявил пользователь под ником bobissonbobby. «Была убеждена, что вы сумасшедшие, а потом почувствовала запах своего смартфона», — заметила пользователь под ником theschwiftmachine.

По мнению ряда пользователей, горелый запах может возникать из-за того, что стилус изготовлен из пластика. Когда аксессуар не используется, он контактирует с разогретым смартфоном. В службе поддержки Samsung отметили, что еле заметный запах горелого пластика не является причиной для беспокойства.

В конце марта пользователи Reddit пожаловались на заводской дефект складного смартфона Galaxy Z Fold 4, который Samsung отказалась признавать. По их словам, если в шарнир попадает грязь, то девайс перестает раскладываться.

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      Андрей Ставицкий
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