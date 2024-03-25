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02:33, 25 марта 2024Бывший СССР

Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»

В результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибла гражданка Армении

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибла гражданка Армении. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики в Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря армянского ведомства Ани Бадалян, речь идет о Лилит Исраелян, пишет ТАСС. Женщина есть в списке опознанных погибших, который накануне был опубликован МЧС.

Ранее сообщалось, что всех четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, доставили в Басманный суд Москвы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

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      Марина Совина
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