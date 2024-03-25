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15:17, 25 марта 2024Бывший СССР

Киев продолжил вербовать иностранных наемников после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» Киев продолжил вербовать наемников через посольства

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После теракта в «Крокус Сити Холле» Киев продолжил вербовать иностранных наемников через посольства в зарубежных странах, несмотря на заявления Москвы о связях террористов с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предложение вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовано на главных страницах сайтов посольств Украины во Франции, Бельгии, Дании и Литве. Аналогичные объявления можно найти и на страницах посольств в Швеции, Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польши и Греции, но не на первой странице.

От потенциальных наемников требуются отсутствие судимости и хронических заболеваний, а также возраст от 18 до 60 лет. При этом отдельные посольства указывают в числе требований знание украинского, русского или английского языков, а также возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины.

Ранее полковник в отставке Бахтиер Рахмонов заявлял, что вербовка участников теракта в «Крокусе» могла осуществляться через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте украинского посольства в Таджикистане появилась информация о приглашении иностранцев в «Интернациональный легион».

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      Александр Курбатов
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