Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

Группа кораблей Балтфлота в рамках учений вышла на поиск подлодок противника

Группа кораблей Балтийского флота России в рамках учений вышла на поиск подлодок противника. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В мероприятии принимают участие малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск» и «Казанец». В рамках учений после «обнаружения» субмарин противника планируется их «уничтожение». Мероприятие проходит на морском полигоне. Также корабли отработают минные постановки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям и выполнение задач по совместному маневрированию.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработали нанесение удара по кораблям условного противника с побережья Финского залива.