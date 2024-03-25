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19:12, 25 марта 2024Наука и техника

Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

Группа кораблей Балтфлота в рамках учений вышла на поиск подлодок противника

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Группа кораблей Балтийского флота России в рамках учений вышла на поиск подлодок противника. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В мероприятии принимают участие малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск» и «Казанец». В рамках учений после «обнаружения» субмарин противника планируется их «уничтожение». Мероприятие проходит на морском полигоне. Также корабли отработают минные постановки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям и выполнение задач по совместному маневрированию.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработали нанесение удара по кораблям условного противника с побережья Финского залива.

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      Иван Потапов
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