Маск отказался от поддержки Демократической партии

Маск заявил, что отказывается от поддержки Демократической партии

Американский предприниматель Илон Маск в преддверии президентских выборов в США заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — уточнил он.

В ноябре 2023 года Маск заявлял, что не намерен голосовать за действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, запланированных на ноябрь 2024 года.

Бизнесмен высмеял возраст Байдена. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией пользователя, который разместил видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.