Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокусе»

Игры РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокусе»

Матчи 22-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте лиги.

В РПЛ также отметили, что подготовка к играм проходит с учетом повышенных мер безопасности. «Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов», — уточнили в лиге.

22-й тур РПЛ стартует в пятницу, 29 марта, матчем в Москве между «Динамо» и «Ростовом». Тур завершится в воскресенье, 31 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

