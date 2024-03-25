Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Металлург Мг
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Кипр
Сегодня
20:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Северная Македония
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
12:15, 25 марта 2024Спорт

Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокусе»

Игры РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокусе»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Матчи 22-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте лиги.

В РПЛ также отметили, что подготовка к играм проходит с учетом повышенных мер безопасности. «Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов», — уточнили в лиге.

22-й тур РПЛ стартует в пятницу, 29 марта, матчем в Москве между «Динамо» и «Ростовом». Тур завершится в воскресенье, 31 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Московский Дом Союзов вернули государству

      Россиянку осудили на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ

      В России рассказали о точности «Градов»

      Иностранный футболист клуба РПЛ сравнил жизнь в России и Чили

      Песков заявил о неразглашении данных на вопрос о предупреждении США о теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше