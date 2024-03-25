МИД ФРГ заявил об отсутствии данных о пострадавших в теракте немцах

МИД ФРГ не располагает информацией о пострадавших в теракте немцах

Министерство иностранных дел Германии не располагает информацией о возможных пострадавших немцах в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не имеем информации о том, что были затронуты немецкие граждане», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что у сообщества нет доказательств связи Украины с терактом. Он также подчеркнул, что сообщество их полностью отвергает.

Он также подчеркнул, что ЕС согласился бы на предложение России сотрудничать в борьбе с терроризмом. И добавил, что для этого необходима рациональная основа, а также соответствие предложения нормам международного права.