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14:47, 25 марта 2024Мир

В ЕС заявили об отсутствии доказательств связи с терактом в Подмосковье

Официальный представитель Стано: у ЕС нет доказательств связи Украины с терактом

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

У Европейского союза (ЕС) нет доказательств связи Украины с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, передает ТАСС.

«Конечно, мы полностью отвергаем [подозрения о связи Украины с терактом]. Нет никаких признаков того, что Украина связана», — рассказал политик.

Ранее Стано сообщил, что ЕС согласился бы на предложение России сотрудничать в борьбе с терроризмом. Он также добавил, что для этого необходима рациональная основа, а также соответствие предложения нормам международного права.

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