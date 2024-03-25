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11:55, 25 марта 2024Мир

МИД Китая осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Представитель МИД КНР Линь Цзянь осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Китай решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и выступает против всех форм терроризма. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Линь Цзянь ответил на вопрос о возможной причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он отметил, что КНР глубоко опечалена жертвами теракта, и выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям жертв.

«Китай твердо поддерживает усилия каждой страны по защите национальной безопасности и стабильности», — подчеркнул представитель МИД КНР. Он добавил, что страна выступает против всех форм терроризма и решительно осуждает любые террористические атаки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Украины к теракту. Она прокомментировала слова официального представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о непричастности Киева.

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      Юрий Леонов
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