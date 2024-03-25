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18:28, 25 марта 2024Мир

МИД РФ обвинил посольство Австралии в размещении ложной информации о выборах

МИД заявил протест временному поверенному Австралии за ложь о выборах в РФ
СюжетПротесты в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России обвинило временного поверенного в делах Австралии в России Дж. Гатри в размещении австралийским посольством в социальной сети Telegram сообщения, ставящего под сомнение территориальную целостность России и содержащего заведомо ложную информацию о президентских выборах в марте 2024 года. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

МИД России вызвало Гатри и заявило ему протест. «Австралийскому дипломату было указано, что упомянутые действия дипмиссии расцениваются как вмешательство во внутренние дела нашей страны», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали, чтобы посольство Австралии удалило данное сообщение и приняло меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее Австралия присоединилась к коалиции по развитию и передаче беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что таким образом Канберра обеспечивает критическую поддержку Украине.

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      Виктория Кондратьева
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