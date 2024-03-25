Среда обитания
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12:30, 25 марта 2024Среда обитания

На россиянку едва не рухнул потолок

Жительница Новосибирска едва не оказалась под обломками рухнувшего потолка

На жительницу Новосибирска едва не рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в трехэтажном доме 1940 года постройки, расположенном по адресу улица Восточный поселок, 17а, в пятницу, 22 марта, однако женщина рассказала о нем лишь несколько дней спустя. На записи, сделанной россиянкой, которая едва не оказалась под обломками рухнувшего потолка, можно увидеть его куски, которые лежат на полу и мебели в квартире — некоторые из них около 10 сантиметров в толщину.

«Камера не берет, как висит потолок. Креслу-кровати хана. В общем, если бы кто-то здесь спал, ***** [конец] сразу. Это ахтунг. Они еще когда летели по дороге рассыпались, камни. Оно не по кусочкам разлеталось. Вот, смотри здоровый [камень]. Этим точно можно прибить», — отметила автор видео, демонстрируя масштаб разрушений. Женщина добавила, что связывалась с аварийной службой, где ей ответили, что приедут лишь в понедельник. Жительница Новосибирска выразила опасение, что то, что осталось от потолка, может рухнуть до понедельника.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. Ее сотрудники оценят работу чиновников мэрии на предмет соблюдения прав жителей проблемного дома и примут меры для выявления нарушений.

Ранее в марте стало известно, что потолок рухнул в квартире 83-летней жительницы Кирова.

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      Полина Кислицына
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