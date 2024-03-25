На Украине заявили о сложностях восстановления поврежденных ГЭС

Экс-премьер Украины Азаров: восстановление ГЭС будет проблематичным

Киев на протяжении десятилетий разрушал энергетическую систему Украины, поэтому власти столкнутся со сложностями, когда займутся восстановлением поврежденных в результате ночной атаки 22 марта гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом в эфире российского телеканала заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Восстановление этих ГЭС очень проблематично. Я наблюдал, как они относятся к своему энергетическому хозяйству на протяжении десяти лет. Это было сознательное уничтожение энергетики Украины», — цитируются в публикации слова экс-премьера.

Ранее из-за повреждений, полученных в результате ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции.

Азаров также высказался о возможности выражения на Украине публичной скорби по поводу теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам бывшего премьера, простые украинцы запуганы и боятся проявлять любые формы эмпатии в отношении России.

