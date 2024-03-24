На Украине публичное выражение скорби после теракта в «Крокусе» назвали опасным

Экс-премьер Азаров: украинцы боятся любых проявлений поддержки России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в Telegram, что простые граждане республики боятся публично проявлять поддержку России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Киевский режим ликует — киевляне не несут цветы к зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами. А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России», — написал Азаров.

Бывший чиновник назвал любое публичное выражение скорби после теракта в «Крокусе» опасным, поскольку подобными действиями люди могут навлечь на себя гнев «оголтелых молодчиков из нацбатов» или обвинения в «коллаборационизме».

«В социальных сетях и мессенджерах, например, крайне националистически настроенные особи просят СБУ разобраться с теми украинцами, которые сочувствуют и приносят соболезнования пострадавшим от теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл"», — написал экс-премьер-министр.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже произошло несколько взрывов и начался пожар. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.