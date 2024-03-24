Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 24 марта 2024Бывший СССР

На Украине публичное выражение скорби после теракта в «Крокусе» назвали опасным

Экс-премьер Азаров: украинцы боятся любых проявлений поддержки России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в Telegram, что простые граждане республики боятся публично проявлять поддержку России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Киевский режим ликует — киевляне не несут цветы к зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами. А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России», — написал Азаров.

Бывший чиновник назвал любое публичное выражение скорби после теракта в «Крокусе» опасным, поскольку подобными действиями люди могут навлечь на себя гнев «оголтелых молодчиков из нацбатов» или обвинения в «коллаборационизме».

«В социальных сетях и мессенджерах, например, крайне националистически настроенные особи просят СБУ разобраться с теми украинцами, которые сочувствуют и приносят соболезнования пострадавшим от теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл"», — написал экс-премьер-министр.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже произошло несколько взрывов и начался пожар. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России поразили украинские Су-24, пускавшие ракеты по Севастополю. Власти назвали атаку на город самой массированной

      Один из террористов приходил в «Крокус» за несколько дней до теракта

      ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

      Путин проведет совещание с членами Совбеза о теракте в «Крокусе»

      Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

      Карпин отреагировал на теракт в «Крокусе»

      В «Склифе» сообщили о большой выписке пострадавших в «Крокусе» пациентов

      В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

      Помощница директора «Пикника» погибла в «Крокусе»

      Воробьев рассказал о выдаче оставленных в гардеробе «Крокуса» вещей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше