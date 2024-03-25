Осужденного за изнасилование Дани Алвеса освободили под залог

Осужденного за изнасилование футболиста Дани Алвеса освободили под залог

Бразильского футболиста Дани Алвеса освободили из-под стражи под залог размером в один миллион евро. Об этом сообщает Marca.

Такое решение принял Высший суд Каталонии. Спортсмен будет находиться на свободе на время рассмотрения апелляции. Ему запрещено покидать страну, он сдал бразильский и испанский паспорта, а также обязан являться в суд по мере необходимости.

Бразильца арестовали 20 января 2023 года. По словам потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. Суд приговорил игрока к 4,5 года лишения свободы. Он обжаловал приговор.

Алвес известен по выступлениям за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», ПСЖ. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.