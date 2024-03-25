Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франсиско Серундоло
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Майами (м)
Металлург Мг
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Кипр
Сегодня
20:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
Сегодня
20:00 (Мск)
Северная Македония
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
14:15, 25 марта 2024Спорт

Осужденного за изнасилование Дани Алвеса освободили под залог

Осужденного за изнасилование футболиста Дани Алвеса освободили под залог

Фото: Alberto Estevez / Reuters

Бразильского футболиста Дани Алвеса освободили из-под стражи под залог размером в один миллион евро. Об этом сообщает Marca.

Такое решение принял Высший суд Каталонии. Спортсмен будет находиться на свободе на время рассмотрения апелляции. Ему запрещено покидать страну, он сдал бразильский и испанский паспорта, а также обязан являться в суд по мере необходимости.

Бразильца арестовали 20 января 2023 года. По словам потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. Суд приговорил игрока к 4,5 года лишения свободы. Он обжаловал приговор.

Алвес известен по выступлениям за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», ПСЖ. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

      Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

      По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

      В ЕС допустили возобновления сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Стюардесса из России сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранцев

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше