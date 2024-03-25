В России оценили озвученную в США возможную причину теракта в «Крокусе»

Сенатор Джабаров связал террористическую активность в мире с действиями США

Заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил высказанную заместителем председателя сенатского комитета по разведке Марком Рубио возможную причину теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В беседе с «Лентой.ру» Джабаров поддержал мнение Рубио, который ранее связал теракт в «Крокусе» с действиями США в Афганистане.

Ранее Рубио заявил, что теракт в Подмосковье стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории. Чиновник уточнил, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа террористическая активность ИГ (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в мире снизилась.

«США сами пожинают ту боль, которую посеяли. Все эти террористические организации — это детища американцев: и Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ), и ИГИЛ. (...) Это все продолжение американских походов: то в Ирак, то в Афганистан, еще куда-то. Все вот эти боевики оттуда и появляются», — сказал российский сенатор.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании начался пожар.

Всех четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, доставили в Басманный суд Москвы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.